Xbox Series S, la console dei tuoi sogni crolla su eBay (-18%)

Sei sempre stato un amante delle console Microsoft e sei alla ricerca della migliore offerta per mettere le mani sulla tanto acclamata Xbox Series S? Quest’oggi ti offriamo la possibilità di acquistarla al prezzo più economico di sempre grazie a questa offerta di eBay che la fa crollare del 18%.

Ad appena 259€, infatti, la Xbox di nuova generazione ti arriva a casa in pochissimo tempo e fin da subito è in grado di soddisfare ogni tua esigenza per giocare ai giochi di ultima generazione con una grafica sempre al massimo.

La potente e versatile Xbox Series S precipita su eBay con il 18% di sconto

Caratterizzata da un design di alto livello che la rende quasi un complemento d’arredo, la console del colosso di Redmond può contare su un hardware di ultima generazione per prestazioni da urlo in ogni momento. Il potente processore, unito alla nuova GPU, è sempre pronto a spingersi al massimo per offrirti una grafica mozzafiato e tempi di caricamento dimezzati.

Inoltre, dotata del supporto HDR nativo, le immagini mostrate a schermo sono sempre ben calibrate sotto ogni punto di vista; la piena compatibilità con i titoli del passato ti dà modo di giocarli sul nuovo hardware potendo contare su una grafica migliore e un’esperienza di gioco più appagante.

Prendi al volo questa occasione e metti subito nel carrello la console di nuova generazione di Microsoft fintanto che è in sconto del 18% su eBay al prezzo più basso mai raggiunto prima. Gioca da solo oppure lanciati in una nuova avventura con i tuoi amici di sempre giocando ai titoli più popolari del momento: adesso non hai più una scusa per non possedere anche tu una Xbox Series S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.