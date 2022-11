Xbox Series S GRATIS con Sky: clamorosa occasione Black Friday

La pay TV di Sky offre una grandissima occasione a tutti i nuovi clienti, in particolare agli amanti dei videogiochi. Da oggi fino al 20 novembre sono partite infatti le offerte per il Black Friday che permettono di ricevere una Xbox Series S totalmente gratis entro Natale.

Tutto quello che bisogna fare è scegliere la nuova offerta che include Sky TV e Netflix insieme al pacchetto Sky Cinema disponibile ad un prezzo esclusivo di 29,90 euro al mese per 18 mesi. Insieme a questo, entro Natale si riceverà a casa una Xbox Series S dal valore di 299 euro.

Offerta Sky per il Black Friday: ricevi Xbox Series S gratis a casa tua

Collegandoti alla pagina ufficiale di Sky puoi cliccare sul pulsante “Acquista Ora” per aderire subito all’offerta oppure su “Ti Chiamiamo Noi” per ricevere una chiamata da un operatore Sky che ti darà tutte le informazioni del caso.

Il pacchetto Sky TV + Netflix ti permette di guardare gli show e le serie TV Sky Original, insieme ad una vasta scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. A questo si aggiunge Sky Cinema, che vanta oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e un abbonamento Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Serve altro? Allora ecco anche Netflix, incluso nel prezzo nel suo piano Base con visione in HD. E per non farsi mancare niente, appunto, una Xbox Series S in regalo, la piccola ed economica console di ultima generazione firmata Microsoft.

Sky si impegna a consegnare la tua Xbox entro Natale: ti consigliamo però di affrettarti nell’usufruire dell’offerta dato che la disponibilità, come puoi immaginare, è limitata. Così facendo ti assicuri un regalo di Natale in anticipo, per te o per la tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.