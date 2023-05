Xbox Series S Gilded Hunter in offerta su Amazon: la next gen non è mai stata così conveniente

La next gen non è mai stata così conveniente! Oggi ti segnaliamo una notizia semplicemente imperdibile, che ti consentirà di mettere le mani sulla nuova console di Microsoft e su alcuni contenuti in-game esclusivi per popolari titoli come Fortnite e Fall Guys (si possono ottenere solamente acquistando queso bundle!).

Amazon offre infatti un’offerta a tempo limitato, con uno sconto dell’8% sul bundle Xbox Series S – Gilded Hunter. Questo bundle normalmente è disponibile al prezzo di 319€, ma oggi può essere tuo a soli 275€. Davvero non male! Inoltre, si può dividere l’importo in più comode rate, rendendo questa promozione ancora più comoda e accessibile.

Il bundle Xbox Series S – Gilded Hunter è un’occasione da non perdere per i videogiocatori appassionati di giochi di ruolo d’azione e di avventura. Con questo pacchetto, avrai tutto il necessario per iniziare a giocare immediatamente: la console Xbox Series S, il controller wireless per Xbox, un cavo HDMI e un ricco pacchetto di contenuti scaricabili.

Prendi il controllo dell’azione e crea un’avventura tutta tua. L’eredità che lascerai dipende solo da te. Inoltre, con il bundle Gilded Hunter, avrai accesso a contenuti esclusivi per Fortnite, Rocket League e Fall Guys, tra cui costumi per i tuoi personaggi, armi, auto, potenziamenti, emote, crediti di gioco e molto altro. Ecco cosa troverai una volta riscattato il codice incluso con la console:

Pacchetto Gilded Hunter per Fortnite: diventa il temuto e spietato Cacciatore Saber con il costume Hunter Saber, impugna l’arma leggendaria Fang Pickaxe di Saber aggiornata per i combattimenti moderni, mostra il tuo stile con The Hunt Begins Wrap e spendi 1.000 V-buck per i tuoi oggetti preferiti in Fortnite

Pacchetto Gilded Hunter per Rocket League: include l’auto Fennec, adesivo Huntress, potenziamento Orange Hexphase, ruote Astro CSX al titanio e 1.000 crediti di Rocket League che puoi usare per passare a Rocket League Pass Premium, creare progetti o acquistare i contenuti desiderati nel negozio Rocket Item Shop

Pacchetto Gilded Hunter per Fall Guys: con il costume Falltron Ultra, emote Falltronic, targhetta Falltronic e 1.000 Show-Buck che puoi usare per acquistare il Pass stagionale di Fall Guys o costumi, colori, modelli, emote e festeggiamenti per il tuo personaggio

Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta per entrare nell’ecosistema next gen di Microsoft ad un prezzo davvero imbattibile!

