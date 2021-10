Xbox Series S + FIFA 22, il bundle è ancora disponibile a 299€

La nuova Xbox Series S è in vendita su Amazon a 299,99€, con in bundle FIFA 22 e uno sconto effettivo di ben 80 euro.

La console next-gen di Microsoft costa di listino 299€, di conseguenza il gioco incluso risulta completamente regalato. FIFA 22 viene fornito in copia digitale, sotto forma di codice da riscattare all'interno dello store Xbox, si tratta dell'ultimo gioco calcistico di Electronic Arts, uscito di recente per PC e console.

Series S è la sorella minore di Series X, rispetto al modello di punta si concentra esclusivamente sull'acquisto di giochi in digitale, non presenta alcun lettore ottico per riprodurre titoli in copia fisica. Tra le console next-gen la Series S è la più interessante, grazie ad un rapporto qualità/prezzo ideale per i videogiocatori meno pretenziosi. Non raggiunge la risoluzione 4K, ma offre la potenza di calcolo necessaria per giocare ai titoli di nuova generazione in FullHD senza alcun compromesso tecnico.

Oggi Xbox Series S è in bundle con FIFA 22 all'ottimo prezzo di 299,99€, con spedizione Prime senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.