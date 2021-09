Torna in vendita la nuova Xbox Series S, oggi in offerta su Amazon a 279€, lo sconto del 7% cosente un risparmio di oltre 20 euro rispetto al prezzo di listino.

Tra le console next-gen la Series S è la più interessante, grazie ad un rapporto qualità/prezzo ideale per i videogiocatori meno pretenziosi. Non raggiunge la risoluzione 4K, ma offre la potenza di calcolo necessaria per giocare ai titoli di nuova generazione in FullHD senza alcun compromesso tecnico.

Xbox Series S non ha il lettore di dischi, si concentra al 100% sull'acquisto di titoli in digitale e sull'abbonamento al servizio Xbox Game Pass. Inoltre – grazie alla retro-compatibilità – la console next-gen di Microsoft consente di giocare a titoli delle generazioni precedenti, ovvero Xbox One e Xbox 360.

Oggi è possibile acquistare la Series S in offerta su Amazon a 179€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

