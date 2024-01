Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass Ultimate è in SCONTO!

Sei pronto ad approfittare dell’offerta definitiva per videogiocare in maniera super economica? Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass Ultimate è il bundle che cerchi, e ora è scontato. Grazie a un ribasso del 13% potrai ora pagare il tutto solo 260,00€ anziché 299,00€.

Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass Ultimate: il bundle che volevi

L’esperienza di gioco è potenziata grazie al processore AMD Zen 2 e all’unità di elaborazione grafica RDNA 2, garantendo una fluidità e una realismo di gioco senza precedenti. L’SSD personalizzato accelera i tempi di caricamento, consentendo rapidi passaggi tra i giochi.

La console offre un catalogo di giochi eccezionale, con oltre 100 titoli di Xbox Game Pass, inclusi giochi AAA, indie e classici. Questa libreria in continua espansione offre sempre nuovi titoli, con la possibilità di giocare a nuovi rilasci il giorno stesso del lancio grazie a Xbox Game Pass. Grazie a Xbox Game Pass Ultimate, puoi giocare a centinaia di titoli per PC di alta qualità, ottenendo anche l’accesso a EA Play con oltre 60 titoli EA, come FIFA, Battlefield e The Sims.

Le esclusive Xbox aggiungono un tocco distintivo all’offerta di Xbox Series S, con titoli come Halo, Forza Horizon e Gears of War. Inoltre, la collaborazione con Bethesda Softworks porta titoli come DOOM, Elder Scrolls e Fallout all’interno della piattaforma. L’abbonamento EA Play incluso amplia ulteriormente le opzioni di gioco con Mass Effect, STAR WARS e molto altro. Xbox Series S non trascura il gioco online, includendo il multiplayer online per consentirti di giocare con i tuoi amici ovunque si trovino.

Fai subito tuo quest’ottimo bundle con Xbox Series S e Game Pass Ultimate a soli 260,00€ grazie a questo imperdibile sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.