Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass: SUPER OFFERTA su Amazon

Amazon ti offre l’opportunità di mettere le mani su un bundle eccezionale ad un prezzo super: parliamo del pacchetto che include Xbox Series S con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate che può essere tuo a soli 247,99 euro invece di 299. È il pacchetto migliore per iniziare subito a giocare con centinaia di giochi dal catalogo del Game Pass.

Xbox Series S con Xbox Game Pass: il bundle migliore

Xbox Series S è la risposta alle tue esigenze di velocità e prestazioni next-gen. Grazie al suo SSD personalizzato, i tempi di caricamento sono fulminei, permettendoti di immergerti istantaneamente nei tuoi giochi preferiti.

Ma veniamo al punto forte di questo pacchetto: i 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate inclusi. Con Xbox Game Pass, l’universo dei giochi è a portata di mano. Che tu sia alla ricerca di un titolo di lancio, di uno tra i più di cento giochi preferiti di Xbox Game Pass o di migliaia di classici retrocompatibili, troverai sempre qualcosa di entusiasmante da giocare.

Preparati a sperimentare l’emozione di nuovi titoli come Starfield e Forza Motorsport il giorno stesso del lancio. Inoltre, potrai giocare con i tuoi amici su PC, scoprire esclusive Xbox Studios come Halo e Forza Horizon 5, esplorare il vasto mondo di Bethesda Softworks con titoli come DOOM, Elder Scrolls e Fallout, e immergerti nelle avventure epiche di Mass Effect e STAR WARS, tutto incluso nel pacchetto.

Inoltre, l’abbonamento a Xbox Game Pass ti offre l’accesso a Riot Games, permettendoti di godere dei titoli più popolari come League of Legends e Valorant, insieme a contenuti premium esclusivi per i membri di Game Pass. Insomma, è un pacchetto completo che ti offre un mondo di opportunità di gioco.

Quindi, cosa aspetti? Approfitta subito di questa super offerta su Amazon e porta a casa il bundle Xbox Series S con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. L’universo dei giochi ti aspetta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.