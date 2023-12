Xbox Series S al MINIMO STORICO su Amazon: è l'offerta TOP di oggi

La Xbox Series S cala ancora di prezzo e diventa un vero e proprio best buy su Amazon. In questo momento, infatti, la console è acquistabile al prezzo scontato di 234 euro, con un taglio del 22%. Si tratta del nuovo minimo storico per la console su Amazon. Da notare, inoltre, che in sconto c’è anche la versione da 1 TB (con colorazione nera) che può essere acquistata al prezzo scontato di 305 euro. Entrambe le versioni della console sono vendute e spedite da Amazon. Per accedere alla promozione basta cliccare sui box qui di sotto.

Xbox Series S è in offerta su Amazon

La Xbox Series S è sempre più conveniente: la console, al nuovo minimo storico su Amazon, diventa la scelta giusta per tutti i videogiocatori alla ricerca di una piattaforma di gioco ricca di titoli e con un prezzo ridotto. Da notare che, grazie al Game Pass, è possibile accedere a tantissimi giorni senza costi d’acquisto ma solo attivando l’abbonamento. Si tratta, quindi, di un’occasione unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.