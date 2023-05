Xbox Series S: AFFERRA LO SCONTO e risparmi subito 50 euro

Entrare nella nuova generazione di videogiochi può sembrarti una spesa esorbitante, sia che si tratti di PlayStation 5 o di Xbox Series X. Forse non sai però che c’è un’alternativa altrettanto valida ed economica: Xbox Series S.

Oggi peraltro puoi acquistarla ad un prezzo ancora più conveniente dato che su eBay è disponibile a soli 249,90 euro invece di 299,90. Risparmi 50 euro su una console che ti offre prestazioni elevate, giochi next-gen e un design compatto e moderno.

Xbox Series S: piccola, veloce e totalmente digitale

Xbox Series S è la console più piccola e leggera mai realizzata da Microsoft. Parliamo di una macchina completamente digitale che ti permette di accedere a centinaia di giochi senza la necessità di inserire il disco. Puoi acquistare i tuoi titoli preferiti in digitale oppure sfruttare un abbonamento Xbox Game Pass e il velocissimo SSD interno da 512GB.

Naturalmente, puoi anche giocare online con i tuoi amici grazie al servizio Xbox Live Gold e giocare gli stessi giochi che troveresti su Xbox Series X con una risoluzione video inferiore, ma mantenendo sempre la stessa qualità.

Ma non perdere tempo, perché questa offerta è limitata e potrebbe esaurirsi in fretta. Il venditore ha il 100% dei feedback positivi su oltre 94.700 valutazioni e assicura la spedizione gratuita con consegna in 3 giorni. Cosa aspetti? Approfitta subito di questa occasione imperdibile: Xbox Series S ti aspetta su eBay e risparmi 50 euro.

