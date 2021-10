Xbox Series S: acquistala in Offerta su Amazon

La nuova Xbox Series S si trova in offerta su Amazon a 279€, con uno sconto del 7% e un risparmio di circa 21 euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della sorella minore della più potente Series X e fa parte della line up di console next-gen targate Xbox. Questo modello non raggiunge la risoluzione 4K, ma offre la potenza di calcolo necessaria per giocare ai titoli di nuova generazione in FullHD senza alcun compromesso tecnico.

Xbox Series S non ha il lettore di dischi, si concentra al 100% sull'acquisto di titoli in digitale e sull'abbonamento al servizio Xbox Game Pass. Inoltre – grazie alla retro-compatibilità – la console next-gen di Microsoft consente di giocare a titoli delle generazioni precedenti, ovvero Xbox One e Xbox 360.

Oggi la Series S è disponibile in offerta su Amazon a 279€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.