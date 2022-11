Xbox Series S a 229 euro: è il Black Friday ai massimi livelli

Il Black Friday 2022 è ovunque. Xbox Series S, la piccola console next-gen di Microsoft, è disponibile su eBay in quantità limitatissima a soli 229 euro, con un risparmio di ben 70 euro rispetto al prezzo di listino.

La console è spedita e venduta da “monclick-italia”, uno dei venditori professionali di eBay più famosi con oltre 235.000 feedback tutti positivi. La paghi adesso e la ricevi in pochissimi giorni grazie alla spedizione gratuita compresa nel prezzo.

Xbox Series S è il regalo di Natale del 2022

Considerate le difficoltà nel reperire una PlayStation 5 o se non vuoi spendere comunque troppo per la tua nuova console, come Xbox Series X, senza rinunciare ai titoli di ultima generazione, allora Xbox Series S è quello che fa per te.

Con soli 229 euro ti porti a casa una macchina che ti permette di giocare a tutti i giochi lanciati recentemente, con prestazioni che non hanno nulla da invidiare alle “grandi”. Con SSD integrato da 512GB hai tutta la velocità che ti serve e lo spazio necessario per conservare i tuoi giochi digitali: ricordati infatti che la Series S è solamente digitale.

Per il resto, sarai strabiliato dal capolavoro tecnologico che è questa macchina: una console piccola, elegante, ma che racchiude all’interno tanta potenza. E con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate la sfrutti al massimo delle sue potenzialità.

L’affare è ora, su eBay, per il Black Friday: Xbox Series S a 229 euro. Non fartela scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.