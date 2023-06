Xbox Series S a 199 euro: FOLLIA ePrice con consegna immediata

ePrice ha lanciato un’offerta da brividi: solo per oggi puoi mettere le mani sulla piccola e potente console Xbox Series S al prezzo incredibile di soli 199 euro invece di 299!

Ma occhio, perché questa promozione è a disponibilità limitata, quindi ti consigliamo vivamente di sbrigarti per non perdere l’affare.

Xbox Series S a 199 euro: pronta per Starfield

Con soli 199 euro, potrai portare a casa una console che ti offrirà prestazioni incredibili e una grafica mozzafiato, garantendoti ore e ore di puro divertimento. E sai qual è la ciliegina sulla torta? La spedizione è totalmente gratuita grazie al servizio di corriere espresso offerto da ePrice.

Non ci saranno costi aggiuntivi da preoccuparsi, perché la tua Xbox Series S verrà consegnata direttamente a casa tua in un batter d’occhio, così potrai iniziare la tua avventura videoludica senza aspettare nemmeno un attimo.

Sfruttando questo affare sarai pronto a goderti le grandi esclusive Xbox in arrivo, come Starfield, l’attesissimo gioco di ruolo spaziale di Bethesda. Immagina di esplorare un vasto universo, viaggiando tra pianeti e scoprendo segreti inimmaginabili.

E non possiamo non menzionare il nuovo Forza Motorsport, il simulatore di guida che ti farà sentire al volante di auto incredibilmente realistiche, offrendo un’esperienza di corsa senza precedenti.

L’offerta di ePrice sulla Xbox Series S a soli 199 euro è un’occasione che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire. Con prestazioni eccezionali, grafica mozzafiato e la comodità del pagamento in rate, non hai scuse per non approfittarne. Prendi al volo questa opportunità per portare a casa un pezzo di tecnologia all’avanguardia e immergerti in esperienze di gioco indimenticabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.