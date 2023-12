Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate: il regalo perfetto per Natale

Se stai cercando il regalo ideale per gli amanti del gaming, non cercare oltre: il nuovo bundle Xbox Series S + 3 Mesi di Xbox Game Pass Ultimate è ora in super sconto del 17% su Amazon, rendendolo il regalo perfetto per questo Natale. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo speciale di soli 249,00 euro, anziché 299,00 euro.

Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

La Xbox Series S offre velocità e prestazioni next-gen, grazie al suo SSD personalizzato che garantisce tempi di caricamento rapidissimi. Con la sua versione completamente digitale, questa console ti permette di accedere a un mondo di divertimento senza dover preoccuparti dei dischi fisici. Che tu stia cercando un titolo il giorno stesso del lancio, uno dei cento preferiti di Xbox Game Pass, o uno dei migliaia di classici retrocompatibili, la Xbox Series S ha sempre qualcosa di pronto da giocare.

Con il Game Pass Ultimate incluso nel bundle, hai accesso a una vasta libreria di giochi per PC di alta qualità, oltre a poter giocare i nuovi titoli disponibili il giorno stesso del lancio. Sii tra i primi a tuffarti in avventure epiche come Starfield e Forza Motorsport, senza mai perderti le ultime novità del mondo del gaming.

Il multiplayer online è garantito, consentendoti di giocare con i tuoi amici in tutto il mondo. E non dimenticare l’abbonamento a EA Play che amplia ulteriormente la tua esperienza di gioco.

Ma le sorprese non finiscono qui. Grazie al Game Pass Ultimate, ottieni anche l’accesso esclusivo ai titoli più popolari di Riot Games su PC, come League of Legends e Valorant, insieme a contenuti premium disponibili solo per i membri di Game Pass.

Immergiti nelle esclusive Xbox, come Halo e Forza Horizon 5 di Xbox Game Studios, o esplora mondi epici creati da Bethesda Softworks, tra cui DOOM, Elder Scrolls e Fallout. Con l’abbonamento a EA Play incluso, puoi anche goderti titoli iconici come Mass Effect e STAR WARS.

In conclusione, questo bundle Xbox Series S + 3 Mesi di Game Pass Ultimate è l’opportunità perfetta per regalare un’esperienza di gioco completa e appagante a chiunque ami il mondo dei videogiochi. Approfitta del 17% di sconto su Amazon e acquistala al prezzo competitivo di soli 249,00 euro, prima che sia troppo tardi.

