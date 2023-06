Xbox Series S 1TB Nera: preordini aperti con consegna al D1

Annunciata a sorpresa nella giornata di ieri, a termine dell’evento Xbox Games Showcase 2023, ora hai subito l’occasione di prenotare la nuova Xbox Series S da 1TB Carbon Black sul Microsoft Store a soli 349,99 euro.

Se la prenoti adesso, riceverai la tua console il giorno del lancio, l’1 settembre 2023, e potrai goderti subito i tuoi giochi preferiti. In alternativa, puoi sempre optare sul modello attuale di colore bianco e da 512GB già disponibile.

Xbox Series S 1TB Carbon Black: cosa cambia rispetto l’altra Xbox Series S

Xbox Series S da 1TB Carbon Black è la console perfetta per chi ama il gioco digitale e vuole avere più spazio di archiviazione per i propri titoli. Con un’unità SSD da 1TB, contro i 512GB del modello originale, potrai un numero ancora maggiore di giochi e averli sempre pronti all’azione. Inoltre, grazie al colore Carbon Black intenso, la tua console avrà un aspetto elegante e moderno, in linea con lo stile di Xbox Series X e del controller wireless Xbox.

La console non è solo bella da vedere, ma anche potente e veloce. Con la tecnologia Xbox Velocity Architecture, potrai sfruttare la velocità e le prestazioni di nuova generazione, con tempi di caricamento ridotti al minimo e una grafica fluida fino a 120 FPS. E con la funzione Quick Resume, potrai passare da un gioco all’altro in pochi secondi, senza perdere il filo dell’avventura.

Se vuoi ampliare ancora di più il tuo divertimento, puoi abbonarti a Xbox Game Pass Ultimate e accedere a un vasto catalogo di giochi per Xbox Series S e X, tra cui Starfield e Forza Motorsport, disponibili dal primo giorno. E con Xbox Cloud Gaming (Beta), potrai giocare anche su altri dispositivi compatibili, senza bisogno di una console.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: prenota ora la tua Xbox Series S da 1TB Carbon Black sul Microsoft Store e preparati ad entrare nel futuro del gaming con Xbox.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.