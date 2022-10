Xbox Series e Game Pass aumenteranno di prezzo? L'allarme di Microsoft

In un contesto di certo inusuale per l’industria dei videogiochi, abbiamo già visto di recente Sony aumentare il prezzo ufficiale di PlayStation 5 di 50 euro rispetto quello iniziale. La stessa sorte potrebbe toccare alle console Xbox Series X/S e all’abbonamento di Xbox Game Pass? Ne ha parlato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, in un’intervista concessa al Wall Street Journal.

L’esecutivo del colosso di Redmond non ha escluso infatti che le cose possano cambiare in futuro anche se promette che qualsiasi novità non riguarderà il 2022. Per il prossimo anno però è tutto in gioco.

I giochi Xbox e le console Xbox Series aumenteranno di prezzo? Cosa ha detto Phil Spencer

Nel corso della chiacchierata, Phil Spencer ha dichiarato:

“Penso che ad un certo punto dovremo aumentare i prezzi di alcune cose, ma andando verso le prossime festività natalizie abbiamo pensato che fosse importante mantenerli così come sono. Abbiamo confermato il prezzo sulla nostra console, sui giochi e sull’abbonamento. Non credo però che saremo in grado di farlo per sempre. Penso che ad un certo punto dovremo alzare i prezzi su certe cose“.

Il CEO di Microsoft Gaming non è stato specifico su cosa potrebbe aumentare in futuro. Il primo indiziato sono i giochi e l’abbonamento Xbox Game Pass, quest’ultimo sempre più conveniente a fronte dei titoli in arrivo, specialmente una volta che sarà completata l’acquisizione di Activision che porterà nel catalogo serie come Call of Duty.

Difficile al momento pensare alle console Xbox Series X e Xbox Series S, ma non è da escludere nulla. Ricordiamo che al momento le macchine hanno un prezzo consigliato rispettivo di 499 e 299 euro. PlayStation 5, invece, è recentemente salita a 549 euro per la versione standard e 449 euro per il modello digital.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.