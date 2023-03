Xbox Kit Play and Charge: mai più batterie scariche, solo 18€ su Amazon

Se sei un appassionato di Xbox, sicuramente sai quanto sia importante avere un controller sempre carico e pronto all’uso. Per questo motivo, oggi vogliamo presentarti il Kit Play and Charge di Xbox, un prodotto essenziale per tutti coloro che amano giocare senza interruzioni e senza dover temere che il controller si scarichi improvvisamente con le classiche stilo.

Se lo acquisti su Amazon adesso, potrai approfittare di un’offerta speciale e averlo a soli 18,90 euro invece di 28,99, con spedizione Prime e consegna veloce.

Xbox Kit Play and Charge: l’accessorio indispensabile

Il Kit Play and Charge di Xbox è composto da una batteria ricaricabile e un cavo USB-C, che ti permetteranno di caricare il tuo controller wireless Xbox in qualsiasi momento, anche mentre stai giocando o a partita finita. Inoltre, grazie alla sua funzione di ricarica in standby, potrai ricaricare il controller anche quando la console Xbox è in modalità di riposo.

La batteria ricaricabile del Kit Play and Charge ha una capacità di 1400 mAh e si carica completamente in meno di 4 ore. Una volta caricata, ti permetterà di giocare per molte ore senza dover temere che il controller si scarichi. Inoltre, grazie al cavo USB-C incluso nella confezione, potrai facilmente collegare il controller alla tua console Xbox per ricaricarlo.

Le funzionalità del Kit non si fermano qui. Infatti, grazie al suo design compatto e leggero, potrai portarlo sempre con te e ricaricare il controller ovunque ti trovi. Il classico accessorio indispensabile.

Insomma, se sei un giocatore Xbox e vuoi goderti al massimo le tue sessioni di gioco senza dover temere di cambiare presto le pile del tuo controller, il Kit Play and Charge di Xbox è ciò che fa per te e oggi te lo porti a casa a 18 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.