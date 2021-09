Xbox: il nuovo Edge Chromium sblocca l'accesso a Stadia e Discord

Il prossimo aggiornamento al sistema operativo di Xbox One e Xbox Series X|S introduce una nuova versione del browser Edge, che consente l'accesso a Discord e a Google Stadia.

Microsoft ha avviato il roll-out dell'update di settembre sulle console di nuova e vecchia generazione, un aggiornamento di ben 800MB che porta con sé una serie di novità molto interessanti. Il cambiamento più importante riguarda proprio il browser Edge, che ora – grazie alla nuova versione Chromium – consente l'accesso a cloud gaming di Google Stadia e GeForce Now e a Discord, la celebre chat vocale molto utilizzata dai giocatori PC.

La nuova versione di Edge per Xbox porta con sé quasi tutte le funzioni viste su PC e mobile, compresa la sincronizzazione dell'account e la gestione dei preferiti e della cronologia. Rispetto al browser per PC mancano le estensioni e non è possibile accedere alla modalità sviluppatore, 2 mancanze tutt'altro che significative. Edge supporta anche la navigazione con mouse e tastiera, l'esperienza d'uso diventa quindi del tutto sovrapponibile a quanto visto su Windows.

L'aggiornamento in questione è in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S, la piattaforma videludica di Microsoft assomiglia sempre di più ad un vero e proprio PC desktop.