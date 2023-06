Xbox Games Showcase 2023: orario, dove vederlo e tutti gli annunci

Per tutti gli appassionati di videogiochi oggi è il grande giorno di Xbox Games Showcase 2023: l’evento di casa Microsoft che sostituisce la tradizionale conferenza estiva dell’E3 di Los Angeles e che promette di darci numerosi annunci e dimostrazioni sui giochi in arrivo su PC, Xbox Series S e Xbox Series X nei prossimi mesi.

L’evento si terrà a partire dalle 19 ora italiana e potrai seguirlo in diretta streaming commentato in italiano tramite il player qui sotto. Più in basso aggiorneremo regolarmente l’articolo per darti tutti i trailer dei giochi che verranno mostrati nel corso dell’evento.

Xbox Games Showcase 2023: Fable, Forza Motorsport, Starfield e non solo. Cosa aspettarsi?

Parliamo di una conferenza molto attesa dagli appassionati di videogiochi, soprattutto tra i possessori di un PC, di una Xbox Series S o di una Xbox Series X perché promette finalmente di mettere in luce tutti i grandi progetti in lavorazione presso gli Xbox Studios.

Ci sarà spazio sicuramente per Forza Motorsport e Starfield: quest’ultimo, nuovo RPG di Bethesda (Skyrim, Fallout), vedrà anche un evento dedicato subito dopo chiamato Starfield Direct e destinato a fornirci un importante approfondimento su uno dei giochi più attesi del 2023.

E poi si spera di rivedere progetti già annunciati di cui si sa ancora molto poco: pensiamo a Fable, Avowed, Contraband, Everwild, così come importanti titoli di terze parti come la prima espansione di Cyberpunk 2077, il trapelato remake di Persona 3 e chissà cos’altro ci aspetta.

Xbox Games Showcase 2023: tutti i trailer degli annunci

L’articolo si aggiornerà a partire dalle 19 ora italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.