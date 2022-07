Xbox Game Pass, svelati i primi giochi gratis di luglio 2022

Con un post pubblicato sul solito Xbox Wire, Microsoft ha annunciato i primi giochi gratis di luglio 2022 riservati agli abbonati Xbox Game Pass.

Ci sono alcuni graditi ritorni, come tre episodi della serie Yakuza, ma anche inserimenti a sorpresa come Peppa Pig e Road 96, oltre a debutti del D1, come Last Call BBS, Matchpoint Tennis Championship, Escape Academy e PowerWash Simulator. Ma scopriamoli insieme.

Xbox Game Pass: scopriamo i primi giochi gratis di luglio 2022

Ecco quindi i giochi gratis di Xbox Game Pass previsti per la prima metà di luglio, con data e piattaforme:

Last Call BBS (PC) – Day One – Disponibile

Yakuza 0 (Cloud, Console e PC) – Disponibile

Yakuza Kiwami (Cloud, Console e PC) – Disponibile

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console e PC) – Disponibile

DJMax Respect V (Cloud, Console e PC) – 7 luglio

Matchpoint: Tennis Championship (Cloud, Console e PC) – Day One – 7 luglio

Road 96 (Cloud, Console e PC) – 7 luglio

Escape Academy (Console e PC) – Day One – 14 luglio

My Friend Peppa Pig (Cloud, Console e PC) – 14 luglio

Overwhelm (PC) – 14 luglio

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, Console e PC) – 14 luglio

PowerWash Simulator (Cloud, Console e PC) – Day One – 14 luglio

Di seguito invece i giochi che lasceranno il catalogo a partire dal 15 luglio:

Atomicrops (Cloud, Console e PC)

Carrion (Cloud, Console e PC)

Children of Morta (Cloud, Console e PC)

Cris Tales (Cloud, Console e PC)

Lethal League Blaze (Cloud, Console e PC)

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che permette di accedere ad un catalogo di oltre 100 giochi per Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S, con tutte le esclusive Xbox incluse sin dal D1. Il tier Ultimate aggiunge un abbonamento Xbox Live GOLD e una iscrizione a EA Play, servizio che include diversi titoli del publisher canadese.

