Xbox Game Pass: svelati altri giochi gratis per novembre 2022

Con il solito post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha presentato la lista dei nuovi giochi gratis che, nel mese di novembre 2022, entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass.

Si chiude un mese eccezionale per gli abbonati, che ha regalato loro perle come Pentiment, Football Manager 2023, Somerville e Return to Monkey Island. La seconda parte di novembre non ha forse giochi dal nome altisonante, ma destano comunque un ottimo interesse.

Xbox Game Pass: scopriamo i nuovi giochi gratis di novembre 2022

Questa la lista completa dei giochi che verranno inseriti in Xbox Game Pass nel mese di novembre:

Pentiment (Cloud, console e PC) (Day One) – Disponibile

(Cloud, console e PC) (Day One) – Disponibile Somerville (Cloud, Console e PC) (Day One) – Disponibile

(Cloud, Console e PC) (Day One) – Disponibile Dune: Spice Wars (Game Preview) (PC) – 17 novembre

(Game Preview) (PC) – 17 novembre Ghostlore (Game Preview) (PC) – 17 novembre

(Game Preview) (PC) – 17 novembre Lapin (Cloud, Console e PC) (Day One) – 17 novembre

(Cloud, Console e PC) (Day One) – 17 novembre Norco (Cloud e Console) – 17 novembre

(Cloud e Console) – 17 novembre Gungrave G.O.R.E. (Cloud, Console e PC) (Day One) – 22 novembre

(Cloud, Console e PC) (Day One) – 22 novembre Insurgency: Sandstorm (Cloud e Console) – 29 novembre

(Cloud e Console) – 29 novembre Soccer Story (Cloud, Console e PC) (Day One) – 29 novembre

(Cloud, Console e PC) (Day One) – 29 novembre Warhammer 40000: Darktide (PC) (Day One) – 30 novembre

Questi invece i giochi che lasceranno il servizio a partire dal 30 novembre:

Archvale (Cloud, Console e PC)

Deeeer Simulator (Cloud, Console e PC)

Final Fantasy XIII-2 (Console e PC)

Mind Scanners (Cloud, Console e PC)

Mortal Shell (Cloud, Console e PC)

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console e PC)

Undungeon (Cloud, Console e PC)

Warhammer 40.000 Battlesector (Cloud, Console e PC)

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che permette di accedere ad un catalogo di oltre 100 giochi per console Xbox, PC e Cloud. Il tier Ultimate include anche un abbonamento EA Play e Xbox LIVE Gold, che permette di giocare in multiplayer online e ricevere altri due giochi gratis al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.