Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di novembre 2022

Puntuale come un orologio svizzero, Microsoft ha presentato su Xbox Wire la lista dei giochi gratis che verranno inseriti nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà del mese di novembre 2022.

Ed è una prima parte di mese a dir poco scoppiettante, con il lancio di importanti titoli del calibro di Football Manager 2023, Pentiment e Somerville. La grande sorpresa è il debutto di Return to Monkey Island.

Questa la lista completa dei giochi che verranno inseriti nel catalogo di Xbox Game Pass all’inizio di novembre:

The Legend of Tianding (Cloud, console e PC) – Disponibile (Day One)

(Cloud, console e PC) – Disponibile (Day One) The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) – Disponibile

(PC) – Disponibile The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) – Disponibile

(PC) – Disponibile Ghost Song (Cloud, Console e PC) – 3 novembre (Day One)

(Cloud, Console e PC) – 3 novembre (Day One) Football Manager 2023 (PC) – 8 novembre (Day One)

(PC) – 8 novembre (Day One) Football Manager 2023 (Console) – 8 novembre (Day One)

(Console) – 8 novembre (Day One) Return to Monkey Island (Cloud, Console e PC) – 8 novembre

(Cloud, Console e PC) – 8 novembre Vampire Survivors (Console) – 10 novembre

(Console) – 10 novembre Pentiment (Cloud, Console e PC) – 15 novembre (Day One)

(Cloud, Console e PC) – 15 novembre (Day One) Somerville (Console e PC) – 15 novembre (Day One)

Da segnalare quindi il debutto di Football Manager 2023, sia nella versione console che per PC. Arriva anche Pentiment, esclusiva Xbox sviluppata da Obsidian Entertainment. E poi grande attesa per Somerville, mentre i fan saranno sicuramente felici di poter scaricare il nuovo Return to Monkey Island.

Di seguito, i giochi che lasceranno invece il catalogo questo mese:

Football Manager 2022 (PC) – 8 novembre

Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Console e PC) – 8 novembre

Art of Rally (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

Fae Tactics (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

Next Space Rebel (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

One Step from Eden (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

Supraland (Cloud, Console e PC) – 15 novembre

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che permette di accedere ad un vasto catalogo di quattro generazioni Xbox, incluse alcune ultime uscite e diversi titoli indipendenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.