Xbox Game Pass: ecco i primi giochi gratis di settembre 2022

Ci approcciamo all’autunno e anche per Xbox Game Pass arriva il momento di presentare i primi giochi gratis previsti a settembre 2022 per tutti gli abbonati.

Si tratta della prima ondata, a cui ne seguirà una seconda dopo la metà del mese, in cui potrebbe esserci, secondo alcune indiscrezioni, l’annuncio e l’arrivo della versione Xbox di Deathloop.

Pensiamo al presente e scopriamo quindi quali titoli verranno inseriti nella prima parte del mese su Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass: scopriamo i giochi gratis di settembre 2022

Questa è la lista completa dei titoli in arrivo con data di disponibilità:

Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Cloud, console e PC) – 06 settembre

(Cloud, console e PC) – 06 settembre Opus Magnum (PC) – 06 settembre

(PC) – 06 settembre Train Sim World (Console e PC) – 06 settembre (D1)

(Console e PC) – 06 settembre (D1) Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 13 settembre

(PC) – 13 settembre DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, Console e PC) – 13 settembre

(Cloud, Console e PC) – 13 settembre You Suck at Parking (Cloud, console e PC) – 14 settembre (D1)

(Cloud, console e PC) – 14 settembre (D1) Despot’s Game (Console e PC) – 15 settembre (D1)

(Console e PC) – 15 settembre (D1) Metal: Hellsinger (PC e Xbox Series X/S) – 15 settembre (D1)

Da non dimenticare inoltre che da qualche giorno è disponibile anche Grid Legends, su console e PC, incluso in EA Play e quindi anche in Xbox Game Pass Ultimate.

Per finire, questi i giochi che lasceranno il servizio a partire dal 15 settembre:

A Plague Tale: Innocence (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) Aragami 2 (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) Craftopia (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) Final Fantasy XIII (Console and PC)

(Console and PC) Flynn: Son of Crimson (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) I Am Fish (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) Mighty Goose (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) SkateBird (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) The Artful Escape (Cloud, Console, and PC)

