Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di agosto 2022

Xbox Game Pass non si ferma ovviamente neanche in estate con Microsoft che ha annunciato la lista della prima parte dei giochi gratis che saranno disponibili ad agosto 2022 per tutti gli abbonati.

Spicca la presenza di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, accompagnato da Cooking Simulator, Two Point Campus, Turbo Golf Racing, Expeditions: Rome e Offworld Trading Company.

Xbox Game Pass: scopriamo i giochi gratis di agosto 2022

Andiamo quindi alla scoperta della lista dei giochi che sarà possibile scaricare a partire da agosto se sei un abbonato Xbox Game Pass:

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi

Shenzhen I/O (PC) – 4 agosto

Turbo Golf Racing (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – 4 agosto

Two Point Campus (Cloud, Console e PC) – 9 agosto

Cooking Simulator (Cloud, Console e PC) – 11 agosto

Expeditions: Rome (PC) – 11 agosto

Offworld Trading Company (PC) – 11 agosto

Questi invece i giochi che lasceranno il servizio a partire dal 15 agosto 2022:

Boyfriend Dungeon (Cloud, Console e PC)

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console e PC)

Library of Ruina (Cloud, Console e PC)

Starmancer (Game Preview) (PC)

Train Sim World 2 (Cloud, Console e PC)

Come sempre, intorno la metà del mese verrà annunciata la seconda parte di giochi che entreranno a far parte del catalogo.

