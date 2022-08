Xbox Game Pass e il Piano Famiglia: ufficiale, ecco come risparmiare

Dopo diverse indiscrezioni, Microsoft ha presentato ufficialmente il lancio di un Piano Famiglia per Xbox Game Pass. Gli iscritti al programma Insider residenti in Colombia e Irlanda potranno provare a partire da oggi il nuovo piano che consentirà a più persone di condividere i vantaggi dell’abbonamento Game Pass Ultimate.

La novità permetterà di condividere l’iscrizione e l’intero catalogo di giochi del servizio con un massimo di quattro persone, che potranno godere del loro accesso unico ai titoli, ai contenuti e ai vantaggi della piattaforma. Per partecipare all’iniziativa è necessario acquistare il piano “Xbox Game Pass – Insider Preview” presente sul Microsoft Store ed essere residenti in almeno uno dei paesi finora segnalati.

Xbox Game Pass: come funziona il Piano Famiglia

Il lancio in Colombia e Irlanda servirà da apripista prima di arrivare anche in altri paesi, Italia compresa. Non conosciamo ancora i tempi di diffusione su scala globale, ma pensiamo che non bisognerà attendere molto. Nel frattempo, alcune indicazioni da Microsoft:

Le persone con cui condividerai l’abbonamento Xbox Game Pass non devono essere iscritte al programma Insider e risiedere nel tuo stesso paese

L’adesione al Game Pass Insider Preview convertirà il tempo rimanente del tuo abbonamento già attivo nel nuovo piano in base al valore della vecchia iscrizione. Ad esempio, un mese intero di Ultimate verrà convertito in 18 giorni di abbonamento per il Piano Famiglia. La conversione è definitiva

I membri con Xbox All Access non potranno partecipare a questa anteprima

non potranno partecipare a questa anteprima La conversione non è disponibile per i membri del gruppo invitati a far parte del Piano Famiglia

Non si conoscono ancora i costi precisi del nuovo abbonamento, ma è presumibile pensare ad un prezzo leggermente superiore rispetto l’iscrizione attuale di Xbox Game Pass Ultimate. Ulteriori dettagli sono attesi prossimamente.

