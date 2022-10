Xbox Game Pass: i nuovi giochi gratis di ottobre 2022 sono eccezionali

Dopo una prima parte di mese già di per sé scoppiettante, Microsoft ha svelato la lista dei nuovi giochi gratis che vanno a completare ottobre 2022 per gli abbonati Xbox Game Pass.

C’è un debutto tanto atteso come quello di Persona 5 Royal, uno dei migliori JRPG degli ultimi anni e probabilmente di sempre, accompagnato da una tripletta di titoli horror che farà felici gli appassionati. Non dimenticare inoltre che oggi arriva anche A Plague Tale: Requiem, disponibile al D1.

Xbox Game Pass: scopriamo i nuovi giochi gratis di ottobre 2022

Di seguito dunque la lista completa dei nuovi giochi gratis con Xbox Game Pass per ottobre 2022 con tanto di data di inserimento:

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – oggi (day one)

– oggi (day one) Amnesia Collection (Cloud, PC e Console) – 20 ottobre

– 20 ottobre Amnesia Rebirth (Cloud, PC e Console) – 20 ottobre

– 20 ottobre Phantom Abyss (Game Preview) (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – 20 ottobre

– 20 ottobre Soma (Cloud, Console e PC) – 20 ottobre

– 20 ottobre Persona 5 Royal (Cloud, Console e PC) – 21 ottobre

– 21 ottobre Frog Detective: The Entire Mystery (PC) – 27 ottobre

– 27 ottobre Gunfire Reborn (Cloud, Console e PC) – 27 ottobre

– 27 ottobre Signalis (Cloud, Console e PC) – 27 ottobre (Day One)

Questi i giochi che invece lasceranno Xbox Game Pass a partire dal 31 ottobre:

Alan Wake American Nightmare (Console e PC)

Backbone (Cloud, Console e PC)

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console e PC)

Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console e PC)

Project Wingman (Cloud, Console e PC)

Second Extinction (Cloud, Console e PC)

Sniper Elite 4 (Console e Cloud)

The Forgotten City (Cloud, Console e PC)

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X e S che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi senza costi aggiuntivi. Puoi abbonarti con le ricariche in offerta su Amazon.

