Xbox Game Pass: ecco i primi giochi gratis di ottobre 2022

È un grande inizio mese quello di ottobre 2022 per gli abbonati Xbox Game Pass. Microsoft ha annunciato infatti i giochi previsti con un abbonamento all’inizio di questo mese, confermando l’arrivo di alcune importanti nuove uscite.

Spicca a sorpresa il debutto di Chivalry 2, subito disponibile su cloud, console e PC, mentre sapevamo già dell’arrivo di A Plague Tale Requiem e soprattutto di Scorn, l’ambizioso horror esclusiva PC e Xbox. Infine c’è spazio anche per qualche altra sorpresa interessante.

Xbox Game Pass ottobre 2022: scopriamo i primi giochi gratis di questo mese

Questa la lista completa dei giochi gratis in arrivo con Xbox Game Pass a ottobre 2022:

Chivalry 2 (Cloud, console e PC) – Disponibile

– Disponibile Medieval Dynasty (Xbox Series X/S) – 6 ottobre

– 6 ottobre The Walking Dead: The Complete First Season (PC) – 6 ottobre

– 6 ottobre The Walking Dead: Season Two (PC) – 6 ottobre

– 6 ottobre Costume Quest (Cloud e console) – 11 ottobre

– 11 ottobre Eville (Console e PC) – 11 ottobre (Day One)

– 11 ottobre (Day One) Dyson Sphere Program (PC) – 13 ottobre (Day One)

– 13 ottobre (Day One) Scorn (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – 14 ottobre (Day One)

– 14 ottobre (Day One) A Plague Tale Requiem (Cloud, PC e Xbox Series X/S) – 18 ottobre (Day One)

Abbiamo quindi due importanti debutti al D1 come Scorn e A Plague Tale Requiem, quest’ultimo sequel di una delle più belle sorprese degli ultimi anni. Arrivi anche di stampo medievale con Chivalry 2 e Medieval Dynasty, mentre su PC c’è spazio per The Walking Dead di Telltale.

Questi invece i giochi che lasceranno il servizio a partire dal 15 ottobre:

Bloodrots (Cloud, console e PC)

Echo Generation (Cloud, console e PC)

Into the Pit (Cloud, console e PC)

Ring of Pain (Cloud, Console e PC)

Sable (Cloud, console e PC)

The Good Life (Cloud, console e PC)

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi che include indie, nuove uscite al D1, esclusive Xbox e diversi titoli di terze parti. Con il tier Ultimate hai anche l’accesso al catalogo di EA Play.

