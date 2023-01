Xbox Game Pass: ecco i primi giochi gratis di gennaio 2023

Se il detto “meglio pochi, ma buoni” è valido lo è ancora di più se guardiamo la piccola lista di giochi gratis per gennaio 2023 riservati agli abbonati Xbox Game Pass.

È evidente che in casa Microsoft sono in arrivo grosse novità: lo testimonia il fatto che è mancato l’annuncio dei giochi della seconda metà di dicembre, così come quello dell’inizio di gennaio, sostituito dalla conferma di tre titoli che si sapeva già sarebbero stati inseriti in catalogo.

E parliamo comunque di giochi molto importanti, specie per gli amanti delle saghe giapponesi: Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable e Persona 4 Golden.

Xbox Game Pass: i giochi gratis di gennaio 2023

Questa quindi la piccola lista di giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass a breve:

Persona 3 Portable (Cloud, Console e PC) – 19 gennaio

– 19 gennaio Persona 4 Golden (Cloud, Console e PC) – 19 gennaio

– 19 gennaio Monster Hunter Rise (Cloud, Console e PC) – 20 gennaio

Abbiamo quindi il debutto su console Xbox di due episodi storici della saga di Persona che seguono all’inserimento di Persona 5 avvenuto negli ultimi mesi del 2022.

Monster Hunter Rise è invece l’action-RPG lanciato lo scorso anno su Nintendo Switch e che arriva adesso anche sulle altre console, con tanto di debutto al D1 su Xbox Game Pass.

Questo è per il momento il quadro dei titoli di gennaio: si presume che non ci saranno altri annunci fino al giorno 25, quando Microsoft dovrebbe tenere un nuovo evento chiamato semplicemente Developers_Direct in cui farà il punto sui nuovi giochi Xbox in arrivo quest’anno.

Lecito attendersi naturalmente delle novità importanti anche per Xbox Game Pass: ci sarà l’aumento di prezzo tanto temuto dagli utenti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.