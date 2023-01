Nuovo showcase Xbox a fine mese con Forza Motorsport, Starfield e Redfall?

Il 2023 sarà a dir poco decisivo per il marchio Xbox dato che è previsto l’arrivo di numerosi titoli molto attesi dagli appassionati, oltre alla probabile conclusione dell’acquisizione di Activision Blizzard.

Il solito sempre ben informato Jez Corden ha pubblicato sulle pagine di WindowsCentral.com un’anticipazione che riguarda l’organizzazione di un nuovo showcase Xbox che dovrebbe tenersi a fine mese, precisamente il 25 gennaio.

Chiamato Developer_Direct dovrebbe includere contenuti inediti dai team Xbox e Bethesda dandoci la possibilità di dare uno sguardo a giochi in arrivo quest’anno come Forza Motorsport, Starfield, Redfall e Minecraft Legends.

Nuovo evento Xbox 2023: cosa aspettarsi?

Lo showcase dovrebbe dare il via ad un nuovo formato, simile al Nintendo Direct di Nintendo e allo State of Play di PlayStation, per dare agli appassionati maggiori informazioni in modo più frequente sui titoli in arrivo su console Xbox.

Il 25 gennaio dovrebbe rappresentare dunque il primo appuntamento e tra i protagonisti possiamo aspettarci le esclusive di punta Xbox Game Pass del 2023 come il nuovo Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e naturalmente l’attesissimo Starfield.

Oltre a questi pare siano attesi contenuti anche da Zenimax Online Studios ed è lecito attendersi altre sorprese. L’annuncio ufficiale da parte di Microsoft non dovrebbe tardare ad arrivare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.