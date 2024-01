WRC per PS5 in super offerta a 29,99€ grazie al Fuoritutto Unieuro

Altra ottima offerta nell’ambito della promozione Fuoritutto Unieuro: il videogioco WRC per PS5 è in vendita a soli 29,99 euro, grazie al maxi sconto del 40% sul prezzo consigliato. Ed è anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (39,99 euro, ndr). Ecco il link all’offerta.

“Non sono corse, è rally”. Recita così il claim di EA Sports per uno dei titoli più iconici tra gli appassionati di corse. Dalla modalità Creazione al sistema di guida dinamico, sono tanti gli elementi chiave alla base del successo di questo gioco, ora disponibile anche per PlayStation 5.

WRC per PS5 in sconto del 40% sul sito di Unieuro

La nuova modalità Creazione consente a tutti di progettare e guidare l’auto da rally dei propri sogni. Gara dopo gara, tracciato dopo tracciato, metro dopo metro, è possibile affinare la propria tecnica per creare l’auto migliore di tutti i tempi.

La nuova edizione Standard di WRC aggiorna il sistema di guida dinamico, andando a migliorare ancora il già celebre modello di guida multisuperficie di Codemasters. Durante il gioco si ha l’opportunità di metterlo alla prova su superfici via via più degradate e personalizzarlo in base al proprio livello di esperienza e abilità.

A completare il titolo cult per gli appassionati di rally ci pensano infine le oltre 200 tappe disponibili al lancio nelle 17 località del WRC, sia quello presente che quello del passato. Tutti gli appassionati avranno così modo di gareggiare in rally epici come quelli di Monte Carlo, Kenya, Giappone e Portogallo.

WRC per PlayStation 5 è in offerta a 29,99 euro sul sito unieuro.it: risparmia 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e beneficia delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.