WRC 9 per PS4: prezzo BOMBA su Amazon (-75%)

Se sei un appassionato di corse automobilistiche e possiedi una PlayStation 4, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il fantastico WRC 9, oggi disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 75%. Questo incredibile gioco offre un’esperienza di guida realistica e coinvolgente, con una modalità carriera migliorata e ancor più impegnativa. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 14,97 euro, anziché 59,99 euro.

WRC 9 PS4: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle principali novità di WRC 9 è l’aggiunta di nuovi contenuti, tra cui il safari rally del Kenya, il rally del Giappone e il rally di Nuova Zelanda. Con più di 50 team ufficiali provenienti dalla WRC, WRC 2, WRC 3 e dal Junior WRC, avrai a disposizione un’ampia scelta di vetture e livree per vivere al meglio l’emozione delle competizioni rally.

I contenuti del gioco sono incredibilmente ricchi, con 100 prove, 50 piloti, 14 paesi e 15 auto classiche. La nuova aggiunta, Blind Jumps, offre 6 prove speciali, il pilota neozelandese Hayden Paddon e il suo co-pilota John Kennard. Inoltre, la modalità Photo ti permette di catturare e condividere i momenti più emozionanti delle tue corse.

Le tre nuove tappe in calendario, Giappone, Nuova Zelanda e Kenya, arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco, offrendo sfide uniche e ambientazioni mozzafiato. Le modalità di gioco sono pensate sia per la community di fan più appassionata che per i giocatori occasionali, garantendo ore di divertimento per tutti.

Non perdere l’occasione di immergerti in una modalità Carriera completa, dove potrai impersonare un manager di squadra e vivere la tua avventura nel mondo del rally. Con spettacolari effetti meteorologici e un campionato eSport con oltre 40.000 euro in palio, WRC 9 è il gioco che tutti gli amanti delle corse dovrebbero avere nella propria collezione. Approfitta subito di questa opportunità su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 14,97 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.