WRC 23 per PS5: esperienza di guida senza confini (-28%)

L’adrenalinico mondo dei rally prende vita con l’uscita della EA SPORTS WRC Standard Edition per PS5. Questo entusiasmante gioco offre un’esperienza di guida senza confini, permettendoti di progettare e guidare l’auto da rally dei tuoi sogni grazie alla nuova modalità Creazione. Ecco perché dovresti afferrare questa opportunità oggi, con uno sconto incredibile del 28% su Amazon. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo speciale di soli 35,99 euro, anziché 49,99 euro.

WRC 23 per PS5: le scorte a disposizione sono quasi finite

La modalità Creazione è la vera star di WRC 23. Immagina di poter plasmare ogni aspetto della tua auto da rally, dal motore alla carrozzeria, creando una macchina unica che si adatta al tuo stile di guida. Questo è solo l’inizio di un viaggio emozionante nel mondo dei rally, dove puoi vivere ogni momento saliente del mondo reale attraverso la modalità Riscri delle Prime Pagine. Gareggia, vinci eventi recenti e immergiti nella storia dei rally, rivivendo gli istanti iconici che hanno scritto la leggenda di questo sport.

Ma non è solo una questione di personalizzazione e storia. Il sistema di guida dinamica di Codemasters, rinomato per la sua precisione e realismo, è stato ulteriormente perfezionato in WRC 23. Adattalo al tuo livello di abilità e mettilo alla prova su superfici degradate, sfidando gli elementi in un’esperienza di guida coinvolgente. Vivi la pura euforia mentre affronti terreni diversi, dalla terra alla neve all’asfalto, alla ricerca della corsa perfetta.

L’autenticità è al centro di questo gioco. Guida le auto WRC, WRC2 e Junior WRC, tutte costruite sulle solide basi di oltre 25 anni di giochi di rally. Con piloti, team e livree della stagione 2023, immergiti completamente nel mondo dei rally moderni. E se hai una passione per la storia dei rally, avrai la possibilità di viaggiare nel tempo, mettendoti alla prova al volante di epiche auto del WRC e esplorando la storia dei rally con 70 veicoli storici ricreati in modo autentico.

Questa è la tua occasione di vivere la tua passione per i rally in un modo mai visto prima. Con un super sconto del 28% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per aggiungere WRC 23 alla tua collezione di giochi PS5. Afferra il volante, affronta la sfida e preparati per un’esperienza di guida che supera ogni confine, la prezzo ridicolo di soli 35,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.