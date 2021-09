Se i soliti smartwatch ti hanno stancato, non puoi non puntare al Withings Move, un gioiellino che molte volte passa inosservato. Disponibile su Amazon a soli 54,73€ è in promozione grazie al ribasso del 22%. Se ti piace non fartelo scappare visto che l'offerta durerà soltanto per poche ore.



Withings Move: uno smartwatch eccezionale

Lo smartwatch di Withings, il modello Move, è pazzesco. Disponibile in colorazione nera non solo lo abbini praticamente a ogni occasione, ma con la sua estetica curata nei minimi particolari conferisce al tuo polso un eleganza istantanea.

La sua cassa rotonda, infatti, lo fa sembrare un orologio da polso classico ma non ti preoccupare perché al suo interno nasconde un cuore smart che tiene sotto controllo ogni tua mossa. In altre parole, se desideri avere un dispositivo che possa accompagnarti fedelmente nelle tue attività sportive, sei nel posto giusto.

Ti basta indossarlo per avere dati inerenti alla tua salute. Non manca all'appello un cardiofrequenzimetro che monitora 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, così come un sistema specializzato dedicato al sonno. Le modalità sportive, invece, sono circa 10 ma si adattano perfettamente alle tue esigenze, in più è impermeabile e quindi lo utilizzi anche a mare e in piscina senza problemi.

Ovviamente possiede un GPS integrato ed è compatibile sia con i dispositivi Android che iOS. Scarichi l'applicazione e consulti i dati rilevati nei diversi giorni per avere statistiche accurate e sempre a portata di mano.

La vera caratteristica sbalorditiva? La batteria che con una sola carica ti regala un'autonomia di 18 mesi consecutivi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

