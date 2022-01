Wish chiuderà i battenti in Italia? Sembra di NO (almeno per ora)

Wish dirà addio all'Italia? L'indiscrezione è circolata proprio in queste ore, mettendo in allarme i numerosi utenti del celebre store online. Tuttavia, parrebbe trattarsi di un falso allarme.

Wish continuerà ad essere operativa anche in Italia

La notizia è stata pubblicata in primis da GizChina, per poi essere ripresa da Smartworld (che ha successivamente smentito). In base alle informazioni condivise, gli utenti italiani non avrebbero più potuto fare affidamento su Wish a partire dal 1° marzo 2022. Tuttavia, consultando la sezione FAQ del sito ufficiale, ci siamo accorti di come in realtà i conti non tornassero.

Nell'elenco dei 79 Paesi/regioni non più supportati per effettuare acquisti e vendite su Wish, l'Italia non compare. Scorrendo in basso la pagina, è possibile leggere quanto segue: “Consigliamo vivamente ai commercianti di continuare a vendere nei 61 Paesi/regioni di destinazione ancora supportati da Wish a partire da 1° marzo 2022”. Bene: in questa lista ci siamo anche noi.

Che qualcosa si stia realmente muovendo in questa direzione, ma non nei tempi indicati? Non lo sappiamo. Ciò su cui possiamo basarci sono le comunicazioni ufficiali e, in risposta ad una nostra precisa richiesta di chiarimenti, una portavoce di Wish ha precisato quanto segue:

“That is incorrect, we are staying in Italy. The full list of markets we are exiting and staying in can be found here.”

Si tratta del medesimo link indicato poco fa. Pare quindi che l'Italia non abbia nulla da temere: Wish, per adesso, non andrà via dal nostro Paese.