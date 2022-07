Le promo estive della gamma Young 5G di WINDTRE sono appena state prorogate ancora una volta fino al 21 Agosto 2022. Le tariffe in questione sono due e partono da una spesa mensile pari a meno di 10 euro.

WINDTRE Young: i dettagli

Le due soluzioni dedicate ai clienti Under 30 dell’operatore arancione sono davvero interessanti sia per il bundle offerto sia per il prezzo a cui vengono proposte. Vediamo assieme le due promozioni appena prorogate ancora per qualche giorno.

Young 5G Easy Pay : prevede ben 100 Giga di internet anche in 5G , minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi carrier. Il tutto per soli 9,99 euro al mese , contro i 11,99€ di listino base. La versione che abbiamo appena visto prevede l’addebito del costo mensile su carta di credito o conto corrente. Esiste l’alternativa ricaricabile su credito residuo che però è priva di 5G ed offre 50 Giga in LTE, minuti illimitati e 200 messaggi sempre al solito prezzo mensile.

Young+ 5G Easy Pay: la sorella maggiore offre invece il doppio dei Giga. L'offerta gode infatti di 200GB di traffico internet in 5G, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi gestore mobile e fisso in Italia e SMS illimitati e verso tutti. Tutto questo a soli 12,99 euro mensili, invece di 14,99 euro. Oltre alla versione Easy Pay, è disponibile la variante che si rinnova su credito telefonico. A differenza della promo precedente, questa in versione prepagata mantiene il 5G. I Giga invece sono dimezzati, mentre, i messaggi sono pari a 200.

Inoltre, c’è la possibilità di provare per un mese senza vincoli e senza costi iniziali la promo Young 5G in Easy Pay. Queste promozioni possono avere Giga Illimitati con l’attivazione della Super Fibra. Per maggiori informazioni puoi visitare il link qui sotto:

Costi ed altro

Le due versioni che prevedono l’addebito automatico hanno un costo di attivazione iniziale pari a 6,99 euro. Il vincolo, in questo caso, è di 24 mesi.

