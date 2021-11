WINDTRE: winback con 100GB a 7,99€ al mese!

Oltre a Vodafone, anche WINDTRE continua la sua campagna di winback proponendo ad alcuni ex clienti la sua GO100 Star Plus a meno di 8 euro al mese.

WINDTRE: i dettagli della PROMO winback GO100 Star Plus

L'offerta telefonica in questione offre 100 Giga di dati in 4G e 4G+, minuti senza limiti e versi tutti gli operatori sia fissi che mobili in tutto il territorio nazionale, 200 messaggi sempre verso qualsiasi gestore a 7,99 euro al mese. La GO100 Star Plus offre anche 4,4 Giga di roaming da utilizzare ogni mese per i viaggi in Europa.

Il messaggio winback che viene inviato dall'operatore nato dalla fusione tra Wind e H3G ad alcuni ex clienti è simile al seguente:

Buone notizie! Torna in Windtre e avrai 100 GIGA Minuti Illimitati e 200 SMS a soli 7,99E/mese. Attivazione e SIM GRATIS. Attiva nei nostri negozi fino al 21/11. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100splus

Costi ed altro

Rispetto alle versioni precedenti, questa GO100 Star Plus non prevede alcun costo di attivazione. Anche il corrispettivo della SIM è completamente gratuito. Il canone mensile, inoltre, viene addebitato sul credito residuo ogni mese.

La promozione è disponibile all'attivazione solo per chi ha ricevuto il messaggio winback e fino al 21 Novembre 2021.