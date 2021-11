Winback Vodafone: PROMO con 50GB a 7 euro al mese!

Vodafone continua con la sua campagna winback ad invogliare alcuni suoi ex clienti che ora utilizzano altri operatori. L'offerta proposta è la Special 50 disponibile a 7 euro al mese.

Winback Vodafone: i dettagli

La promozione offre 50 Giga di internet in 4.5G sulla Giga Network di Vodafone, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, SMS senza limiti e verso qualsiasi carrier. Tutto questo a soli 7€ mensili

Tale tariffa è disponibile solo per chi ha ricevuto il messaggio che propone il cambio operatore. L'SMS che viene inoltrato da Vodafone è il seguente:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 18/11

L'offerta winback offre anche la possibilità di test gratuito grazie a Vodafone Open. In pratica, se non sarai soddisfatto per qualsiasi ragione verrai rimborsato del mese usufruito!

Costi ed altro

Come possiamo leggere dal messaggio, i costi iniziali sono completamente azzerati. Inoltre, l'attivazione è gratuita con l'attivazione online.