Unlimited Special 5G è la tariffa di WINDTRE esclusivamente dedicata a chi attiva una linea fissa a casa disponibile da poche settimane anche in versione 5G.

Unlimited Special 5G: i dettagli

La promozione in questione prevede Giga Illimitati regalati dalla rete fissa, 200 SMS verso tutti e minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili a soli 9,99 euro ogni mese. Tale tariffa in caso di impossibilità di attivazione della linea per problemi tecnici o di disdetta offrirà 20GB di internet, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS sempre a meno di 10 euro al mese.

Quest'offerta, come abbiamo già detto, è attivabile esclusivamente dai clienti che decidono di scegliere la Super Fibra di WINDTRE. Inoltre, è possibile attivare fino a 3 SIM, in portabilità o nuovi numeri, con la medesima tariffa.

Unlimited Special in versione 5G viene rinnovata mensilmente su conto corrente o carta di credito e quindi prevede un vincolo di permanenza contrattuale di 24 mesi.

La Super Fibra è in Limited Edition ancora per pochi giorni a soli 24,99 euro mensili con modem e attivazione inclusa nel prezzo.

Costi ed altro

La nuova Unlimited Special mantiene il corrispettivo iniziale di 6,99 euro una tantum. Mentre, la SIM ha un costo di 10 euro, salvo eventuali promozioni disponibili nei negozi WINDTRE.

