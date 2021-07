WINDTRE ha spostato ulteriormente il termine ultimo della sua tariffa per Internet a Casa in edizione limitata. Super Fibra Limited Edition è attivabile fino al giorno 9 Agosto 2021.

WINDTRE Super Fibra Limited Edition: anche ad Agosto!

La promozione, ricordiamolo, offre internet senza limiti a casa nelle tecnologie ADSL, FTTC, FTTC NGA e FTTH a soli 24,99 euro mensili. Per le richieste di attivazione in Area Bianca è previsto un canone mensile diverso, in questo caso infatti il prezzo è di 27,99 euro al mese.

Nell'addebito mensile è previsto il nuovo Modem con Wi-Fi 6 (per FTTH) e assistenza in caso di guasto dell'apparato. Inoltre, anche in questa tariffa in edizione limitata è compreso un voucher di Amazon Prime per 1 anno, valido anche per i già clienti.

La Super Fibra Limited Edition di WINDTRE offre anche la possibilità di attivare una nuova SIM oppure passare da altro operatore con una Promo esclusiva. Nello specifico, è possibile aggiungere fino a 3 schede con la tariffa Unlimited Special 5G con minuti illimitati, Giga Illimitati in 5G e 200 SMS a soli 9,99 euro al mese.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è completamente azzerato se il costo mensile ammonta a 24,99€, mentre, per l'offerta dedicata alle Aree Bianche è previsto un entry fee pari a 99,99€ una tantum, rateizzabile in 24 mesi.

