WINDTRE ribadisce la possibilità di attivare la sua Super Fibra con 12 mesi di Amazon Prime a partire da 24,99 euro al mese con una novità sulla visione dei contenuti DAZN!

WINDTRE Super Fibra + DAZN: i dettagli

La promozione è sempre la stessa che abbiamo visto qualche settimana fa e gode di internet illimitato a casa nelle versioni ADSL, FTTC, FTTC NGA e FTTH a 24,99 euro ogni mese. In questo costo è incluso il voucher per 12 mesi di Amazon Prime che offre la possibilità di vedere alcune partite di Champions League in 4K HDR direttamente sullo smartphone, tablet o Smart TV in maniera completamente gratuita grazie al coupon ricevuto tramite mail.

Alcuni rivenditori, però, stanno proponendo oltre al pacchetto base anche l'offerta di DAZN in versione prepagata per 6 mesi a 149 euro. Facendo due conti, dunque, sarà possibile aggiungere i contenuti esclusivi di DAZN a circa 24,90 euro mensili.

Ricordiamo, inoltre, che con questa Promo Limited Edition della Fibra è possibile attivare fino a 3 SIM con la tariffa Unlimited Special 5G che offre Giga Illimitati, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,99 euro mensili.

Costi ed altro

Il costo di attivazione della Super Fibra di WINDTRE è completamente azzerato così come quello dell'eventuale aggiunta di DAZN in versione prepagata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

