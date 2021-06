La WINDTRE Professional Special è una tariffa pensata appositamente per alcuni ex clienti dell'operatore che ora si trovano con un altro gestore e desiderano tornare con un'offerta esclusiva.

Il messaggio winback che molti ex clienti stanno ricevendo è molto simile a questo ed invita a passare a WINDTRE nei negozi:

Imperdibile e irripetibile! SOLO PER POCHI GIORNI! 50 Giga e minuti illimitati a 9,99€ mese. Attivabile in negozio entro il 5/07. Attivazione 5 Euro invece di 50 con durata contratto 24 mesi, solo in caso di recesso anticipato verrà addebitata la quota parte dei restanti 45 Euro proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza, oppure attivazione di Euro 50 in un'unica soluzione. Costo SIM 10Euro. Per PARTITA IVA. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/profspecial/