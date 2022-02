WINDTRE: Operazione Smartphone da soli 29,99€

WINDTRE anche per il mese di Febbraio continua la sua iniziativa Operazione Smartphone dedicata ai suoi clienti più fedeli. In pratica, l'operatore arancione sconta del 100% le rate di alcuni device. Vediamo come funziona.

WINDTRE Operazione Smartphone: i dettagli

Questa interessante iniziativa è valida per i clienti che possiedono una SIM WINDTRE da almeno 6 mesi e nello specifico propone alcuni smartphone a partire da soli 29,99€ una tantum.

Tra i più costosi, troviamo l'OPPO A54s, lo Xiaomi Redmi 10 128GB, il Redmi Note 10 5G, il Samsung Galaxy A22 5G ed il fratello minore A12 128GB ed infine il TCL 20R 5G 128GB. Tutti questi device sono disponibili corrispondendo solo 99,99 euro iniziali.

Con 10 euro in meno di entry fee, troviamo invece il Samsung Galaxy A12 64GB, il Redmi 10 64GB ed il Realme C25Y. Proseguendo con il listino, da 69,99 euro fino a 29,99 euro, ci sono anche questi smartphone:

Samsung Galaxy A12 32GB , disponibile corrispondendo un anticipo di 69,99€ .

, disponibile corrispondendo un anticipo di . OPPO A16s , sempre con entry fee pari a 69,99€ .

, sempre con entry fee pari a . VIVO Y21 , anche questo acquistabile a 69,99 euro .

, anche questo acquistabile a . TCL 30 SE , device a disposizione a 39,99 euro .

, device a disposizione a . TCL 306 , è il primo smartphone con anticipo pari a soli 29,99€ .

, è il primo smartphone con anticipo pari a soli . ZTE Blade A51, anch'esso acquistabile con soli 29,99 euro una tantum.

Il prezzo scontato è valido solo se verrà mantenuta attiva per 24 mesi la propria tariffa.

Costi ed altro

Per ogni smartphone a rate acquistato con WINDTRE è necessario corrispondere oltre all'anticipo anche 4,99 euro una tantum per il costo di attivazione del rateo.

Tale promozione è valida fino ad esaurimento scorte ed entro e non oltre il 21 Marzo 2022.

