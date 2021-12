WINDTRE: nuove PROMO Christmas Edition da 9,99€!

WINDTRE ha lanciato da qualche settimana le sue nuove promozioni in versione Christmas Edition che saranno attivabili online e nei negozi fino al 16 Gennaio 2022, salvo eventuali proroghe.

WINDTRE Christmas Edition: ecco le promo Natalizie!

Le nuove tariffe dedicate al Natale sono ben tre e variano a seconda delle proprie esigenze. Tra le offerte disponibili solo durante questo periodo dell'anno troviamo la Di Più Full 5G Christmas Edition, la Junior Crew Christmas Edition per gli Under 18 e la Smart Pack 5G Christmas Edition per chi intende acquistare anche un telefono a rate oltre alla sola offerta.

Di Più Full 5G Christmas Edition: offre 150 Giga di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, 50 minuti verso l'Estero e 200 SMS sempre verso qualsiasi gestore a 14,99 euro al mese. La tariffa prevede l'addebito automatico su conto corrente o carta di credito e può essere richiesta anche nella versione Try & Buy. Quest'opzione permette di provare la tariffa per 1 mese senza vincoli.

Junior Crew Christmas Edition: la generazionale dedicata ai minori di 18 anni offre invece 120 Giga di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,99 euro mensili. Tale tariffa viene addebitata su credito residuo.

Smart Pack 5G Christmas Edition: la terza ed ultima promo dedicata al Natale prevede lo stesso bundle e prezzo della Di Più Full 5G solo che offre la possibilità di aggiungere un telefono a rate a partire da 0 euro al mese. Nello specifico, i telefoni che possono essere acquistati senza aggiungere un centesimo sono il Redmi Note 10 5G di Xiaomi, l'OPPO A54 5G, il TCL 20R 5G ed il Samsung Galaxy A03s. Il vincolo contrattuale in questo caso è di soli 24 mesi.

Costi ed altro

Il costo di attivazione per tutte e tre le promo è di 6,99 euro una tantum. Per quanto concerne la tariffa Smart Pack è previsto un costo per il piano rateale pari a 4,99€.

