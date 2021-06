Dal 1 Agosto 2021 alcune offerte di rete fissa selezionate dell’operatore WINDTRE subiranno delle modifiche affinché lo stesso riesca a mantenere dei livelli ottimali di servizio in linea con le richieste del mercato.

WINDTRE: ecco cosa comporteranno le modifiche contrattuali

Per sostenere i costi, l'operatore con la Top Quality Network applicherà degli aumenti di 2 o 4 euro ogni mese. A partire da Agosto, inoltre, WINDTRE ha deciso di applicare nelle fatture uno sconto pari a 2 o 4 euro ogni mese. Questo cambiamento sarà valido entro e non oltre il completamento del costo dell’acquisto del modem.

Coloro che sono interessati a questa modifica riceveranno una comunicazione sulla fattura dell’operatore, spedita a Giugno 2021, con le informazioni relative all’incremento aggiuntivo.

Invece, per coloro che non sono interessati e dunque non accettano questi cambiamenti grazie dall’articolo 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, potranno chiedere il recesso del contratto dai servizi WINDTRE oppure decidere di passare ad un altro operatore senza eventuali penali. La disattivazione, inoltre, è anch’essa priva di costi.

Tutto ciò è possibile entro il 31 Luglio 2021 spedendo una comunicazione contenente come causale di recesso la seguente:

“Modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali: lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI, tramite PEC all'indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it, chiamata al 159 per acquisire la richiesta, tramite Will, l’assistente digitale disponibile nell'Area Clienti e su APP WINDTRE e presso i punti vendita di proprietà WINDTRE.

