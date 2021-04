WINDTRE è ancora DOWN! Purtroppo è questo quanto abbiamo riscontrato da ormai una mezzora o forse più. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo disservizio.

WINDTRE è di nuovo DOWN!

Negli ultimi minuti molti utenti dell’operatore WINDTRE stanno evidenziando svariati problemi in tutta Italia. Il servizio clienti 159 non è praticamente accessibile e per ora non è arrivata nessuna nota ufficiale in merito. Anche noi abbiamo provato a chiamare il supporto clienti e non è stato possibile nemmeno far partire la chiamata. Il messaggio di errore restituito è il seguente: “Errore di chiamata”.

I disservizi che abbiamo riscontrato fanno riferimento sia alla telefonia fissa che a quella mobile. Nello specifico, però, sembra che sia possibile effettuare chiamate dal proprio smartphone.

Nei vari gruppi presenti nei social gli utenti che utilizzano WINDTRE confermano i disservizi. Su Twitter è addirittura iniziato ad andare in tendenza l’hashtag #windtredown. Qui sotto vi lasciamo alcuni post simpatici per sdrammatizzare un pò la situazione:

io che vengo su twitter per accertarmi che sia un problema comune e non solo colpa del mio cane che ha rosicchiato il cavo della fibra #windtredown #windtre — Anastasìa (@anastasia__mita) April 29, 2021

Il sollievo che provo quando la linea non funziona in tutta Italia e non solo a casa mia ♥️ #windtredown — Marco (@Marcoseneandato) April 29, 2021

La cosa super divertente? Mi volevo mettere a studiare… e mi serve internet per farl. Grazie #WindTre #WindTreDown — Girl with no name 🍕🦝 (@Raccoons_girl) April 29, 2021

Come risolvere?

Purtroppo la problematica è diffusa a livello nazionale, tant’è che anche sul sito Downdetector possiamo vedere le testimonianze degli utenti che in questi minuti stanno avendo disservizi.

Detto ciò, per risolvere questo disservizio dovremo aspettare forse la mattinata di domani, nella speranza che non sia un nuovo attacco hacker.

Noi comunque vi terremo aggiornati in merito a questa problematica presente ormai in tutto lo stivale.

AGGIORNAMENTO 00.25 Proprio in questi minuti sembra essersi ripristinata la connessione dati sia tramite rete mobile che tramite Wi-Fi-

