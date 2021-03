WINDTRE si prepara oggi ad offrire ai suoi clienti più giovani ed appassionati del gioco Fortnite la possibilità di vincere il nuovo costume Milite Trinity.

WINDTRE Sfida Fortnite Trinity: come funziona?

La Sfida Fortnite Trinity in partnership con gli operatori WINDTRE in Italia e Three in Danimarca, Svezia, Regno Unito ed Irlanda è aperta ai gamer che si collegano dall’Europe su Android, PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Ogni giocatore potrà scegliere un terzetto e giocare fino a 10 partite in un torneo che dura fino a 3 ore. I primi 3.333 vincitori europei riceveranno in regalo il nuovo costume Milite Trinity, inoltre, chi gareggerà in almeno cinque partite potrà sbloccare le emoticon Impatto Trinity e Sovraccarico Trinity.

La sfida Trinity inizierà fra qualche minuto, precisamente è previsto l’inizio per le 14 di oggi e durerà fino alle ore 17. Per poter partecipare i gamer interessati dovranno avere attiva l’autenticazione a due fattori nel proprio account Epic.

Se però non potrai partecipare alla sfida, non temere. Il costume Milite Trinity sarà disponibile nello store “Oggetti” nei prossimi giorni. Inoltre, a partire da oggi, domenica 14 Marzo, i giocatori di Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia e Italia clienti WINDTRE o Three potranno utilizzare il credito residuo della loro SIM per acquistare V-buck su PC.

