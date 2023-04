WINDTRE in down: linea mobile rallentata e assenza di 4G e 5G (18/04/2023)

Da ieri sera moltissimi utenti stanno segnalando disservizi con la linea mobile di WINDTRE. Noi ce ne siamo accorti subito, ma abbiamo ipotizzato che si trattasse di un guasto locale avvenuto per via del maltempo che sta colpendo la nostra penisola. In realtà, stamattina il problema persiste e, fortunatamente, le previsioni meteorologiche sono differenti. Abbiamo fatto un giro sul web e abbiamo scoperto che in realtà il guasto c’è e sta colpendo tutto il territorio italiano. Nello specifico, notiamo che non vi è la possibilità di godere della rete LTE o 5G; stiamo navigando in 3G da diverse ore, con conseguente rallentamento globale di tutte le operazioni. Voi avete riscontrato qualcosa del genere? Fatecelo sapere.

WINDTRE: cosa succede con la rete mobile?

Osservando il grafico di Downdetector, noto sito che rileva i disservizi di applicazioni, siti, provider e non solo, si nota che le prime segnalazioni sono avvenute ieri mattina, verso le otto. Hanno ripreso con vigore per tutto il pomeriggio e si sono intensificate ieri sera. Purtroppo sono presenti disservizi imbarazzanti anche stamattina.

I problemi più segnali riguardano la linea mobile, ma molte persone stanno riscontrando guasti anche con la rete fissa (noi non abbiamo modo di provare ciò, pertanto se avete WINDTRE in casa o in ufficio, fateci sapere come sta andando la linea). Per fortuna il blackout totale non vi è ma navigare oggi in 3G è difficoltoso se non impossibile.

Osservando la mappa delle segnalazioni invece, si noti che i guasti sono stati riscontrati ovunque sulla penisola, anche se il centro Italia sembra essere più colpito.