GO 50 Flash Plus LE è la promozione winback che WINDTRE sta offrendo in queste ultime ore ad alcuni suoi ex clienti.

WINDTRE GO 50 Flash+ LE: i dettagli

La tariffa mette a disposizione un pacchetto di 50 Giga di traffico internet in 4G e 4G+, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori fissi e mobili nazionali, 200 SMS sempre verso tutti a soli 8,99 euro ogni mese con rinnovo su credito residuo. Nel prezzo mensile sotto i 9€ è incluso anche un bundle dedicato di dati in roaming pari a 5GB.

L'operatore con la Top Quality Network sta invogliando principalmente i suoi ex clienti che ora utilizzano TIM come carrier a ripassare con un'offerta esclusiva. Ecco il messaggio inoltrato:

L’estate è qui! 50 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 8,99 euro al mese sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 12/08. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-50-flash-plus/

Costi ed altro

Come possiamo intuire dall'SMS, il costo di attivazione è completamente a carico di WINTRE, mentre, è previsto un contributo di 10 euro per la SIM. Inoltre, è possibile aderire in portabilità a questa tariffa solo con il ricevimento del messaggio winback ed entro il 12 Agosto 2021.

