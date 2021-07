Ritorna la promo winback GO 50 Fire+ LE di WINDTRE dedicata a chi intende cambiare operatore e valida solo per chi ha ricevuto un SMS di rientro.

WINDTRE GO 50 Fire+ LE: i dettagli

La tariffa proposta in queste ore tramite messaggio prevede 50 Giga di traffico dati in 4.5G, minuti senza limiti verso tutti gli operatori sia fissi che mobili e 200 SMS al prezzo di 6,99 euro euro al mese. Inoltre, nel prezzo mensile sono includi 3,9GB di internet da utilizzare in Roaming.

Il messaggio inoltrato dall'operatore ai suoi ex clienti è il seguente:

L’estate e’ qui! 50 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 6.99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 18/07. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go50fple

L'offerta in questione offre già di default il blocco dei servizi a sovrapprezzo e il “Ti Ho Cercato”. Come già ribadito prima, la promo è attivabile solo da coloro i quali hanno ricevuto il messaggio di rientro in WINDTRE.

Costi ed altro

Il contributo iniziale richiesto per l'attivazione è completamente gratuito. Inoltre, è anche senza costo la SIM Card. L'unica spesa da sostenere la prima volta è quella relativa alla ricarica mensile pr usufruire della promozione.

