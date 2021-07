Cube Large è la nuova promozione di WINDTRE disponibile in Limited Edition per chi necessita di avere una connessione affidabile ed in mobilità grazie alla Top Quality Network.

Cube Large Limited Edition: dettagli

Cube Large Limited Edition in versione Easy Pay è un'offerta solo dati e prevede 150 Giga di internet in 4G+ a soli 12,99 euro mensili. La promozione in questione prevede l'addebito automatico su conto corrente o carta di credito. La promo Cube Large in edizione limitata può essere attivata anche senza l'inserimento a rate del WebCube per due anni. Il modem incluso con l'offerta è facoltativo e comunque non prevede alcun entry fee con offerta attiva per tutta la durata del contratto.

La tariffa prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi ed offre la possibilità di controllare il bundle residuo grazie all'app WINDTRE Cube disponibile sia per Google Play Store che per App Store. Il cubo incluso con la promo permette di navigare fino a 300 Mbps in download.

Costi ed altro

Il contributo iniziale per le richieste portate a termine online è pari a 0 euro con offerta attiva per 24 mesi. In alternativa è possibile corrispondere 49,99 euro per evitare il vincolo dei due anni. Con l'aggiunta del WebCube è previsto anche un costo iniziale per il piano rateale pari a 4,99 euro.

