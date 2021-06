WINDTRE con le nuove tariffe uscite lo scorso 21 Giugno 2021, ha deciso di incrementare i Giga della sua promo etnica denominata Call Your Country Super.

WINDTRE Call Your Country Super: ora in Limited Edition

La nuova tariffa offre ora ben 100GB di internet in 4G, minuti nazionali illimitati verso tutti i gestori e 300 minuti verso 53 Paesi Esteri a soli 9,99 euro al mese. Le chiamate internazionali incluse sono valide chiamando: Argentina (solo telefono fisso), Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco (solo telefono fisso), Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera,Turchia e Venezuela (solo telefono fisso) ed Ungheria.

Oltre a questa gradita novità, troviamo incluso anche 3 mesi di Busuu Premium Plus, un social utile per apprendere meglio la lingua italiana ed altre 11 lingue straniere.

Inoltre con la nuova Call Your Country Limited Edition è possibile chattare senza limiti anche una volta terminato il bundle mensile, questo grazie all'opzione Chat Unlimited.

Costi ed altro

Call Your Country Super Limited Edition non prevede alcun contributo di attivazione. In pratica, l'unica spesa da sostenere sarà quella relativa alla SIM.

